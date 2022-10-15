شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية لثلاثى الإسماعيلى كوليبالى والزمورى وياو أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البطاقة الدولية للثلاثى ياو أنور وكوليبالى ونور الزمان الزموري لاعبو النادى الإسماعيلى ليصبح من حق الثلاثى المشاركة في مباريات الدراويش مع إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز بداية من مواجهة الأهلى بالجولة الاولى للمسابقة والمقرر لها عصر الأربعاء المقبل.

وتعاقد الإسماعيلى مع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادى "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة، والنجم الغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، وشارك هذا الموسم في 30 مباراة وسجل 22 هدفاً وتُوج بجائزتي هداف الدوري الغاني وأفضل لاعب في الدوري، ويعد أحد أبرز اللاعبين بالدورى هناك.

كما تعاقد الإسماعيلى مع الإيفواري عبد القادر كوليبالي مهاجم وهداف فريق كروجو بعقد طويل الأمد يمتد لأربع مواسم، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويعد " كوليبالي" ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذي تم احترافه في الدوري الأوروبي وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت.

يأتي ذلك من أجل منح لاعبيه فرصة لإلتقاط الأنفاس قبل مواصلة التدريبات الجماعية استعدادًا لملاقاة الأهلي فى افتتاحية مسابقة الدوري العام المقرر لها عصر الاربعاء المقبل.