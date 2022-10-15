شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى الليلة فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى فريق الأهلى نظيره اتحاد المنستيرى على ملعب الأهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 10 آلاف متفرج.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري فى السادسة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ، وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري إلى الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول. ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري