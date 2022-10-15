شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب مصرى.. نور الشربينى تتأهل لمواجهة نوران جوهر فى نهائى أمريكا للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت مصر لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وذلك بعد تأهل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى وحامل لقب النسخة الأخيرة.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 9-11, 11-5.

بينما فازت نور الشربيني على منافستها النيوزيلندية جويل كينج في نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-5.

لتضرب نوران جوهر موعدا مع نور الشربيني في المباراة النهائية للبطولة التي تقام في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد.