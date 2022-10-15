شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لمواجهة دييجو إلياس فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علي فرج لاعب أندية وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وذلك بعد تأهل الثنائي النصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى وحامل لقب النسخة الأخيرة.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على منافسه مروان الشوربجي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-4, 8-11, 11-6.

بينما فاز البيروفي دييجو إلياس على منافسه الانجليزي محمد الشوربجي في نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 11-6.