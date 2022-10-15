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علي فرج يتأهل لمواجهة دييجو إلياس فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علي فرج لاعب أندية وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وذلك بعد تأهل الثنائي النصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى وحامل لقب النسخة الأخيرة.

 

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

 

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على منافسه مروان الشوربجي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-4, 8-11, 11-6.

 

بينما فاز البيروفي دييجو إلياس على منافسه الانجليزي محمد الشوربجي في نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-7, 11-6.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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