رسمياً.. المصري يعلن رفضه اللعب في ملعب برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر مجلس إدارة النادي المصري، بياناً رسمياً بشأن تداعيات أزمة الملعب الذي يستضيف مباريات الفريق البورسعيدي للموسم الكروي الجديد 2023/2022.

وكانت رابطة الأندية أعلنت أن ملعب برج العرب، سيستضيف مباريات الفريق البورسعيدي، والذي يرفض مسؤولوه خوض المباريات عليه مرة أخرى.

وأعرب مجلس إدارة المصري عن استيائه الشديد من الإصرار على أن يكون ملعب برج العرب هو الملعب المخصص لاستضافة مباريات فريق المصري هذا الموسم، وذلك على الرغم من إبرام التعاقد مع إدارة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية لاستضافة مباريات المصري على ستاد الهيئة الجديد.

وأشار بيان المصري إلى أن إدارة النادي قد قامت بإتمام التعاقد مع هيئة قناة السويس وأتمت كافة الإجراءات اللازمة لذلك، كما وضعت إدارة النادي، ملعب ستاد السويس الجديد كملعب احتياطي.

وجاء بيان النادي المصري المكون من 5 نقاط كالتالي:

أولًا: الرفض القاطع للعب في ملعب برج العرب نظرًا للأخطار التي تواجهها جماهير النادي وذلك من حيث بُعد المسافة (700 كيلومتر ذهابًا وإيابًا) بالإضافة إلى وعورة الطريق، ناهيك عن الصعوبة البالغة في تدبير الموارد المالية اللازمة والأعباء التي يتكبدها النادي والذي أصبح غير قادر على استمراره في الوفاء بتلك الإلتزامات.

ثانيًا: لماذا الإصرار على استمرار تهجير ونفي النادي واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير لأقصى مسافة ممكنة عن بورسعيد.

ثالثًا: يقبل مجلس الإدارة في كل الأحوال في حالة اللعب على ستاد الهيئة، الالتزام بتقديم كل ما يلزم، بما فيه تخفيض أعداد الجماهير والمعاونة في أي إجراءات إدارية يستلزمها الموقف.

رابعًا: يؤكد مجلس الإدارة تقبله اللعب على أي ملعب داخل بورسعيد (المريخ، الرباط، بورفؤاد) بدون جمهور وهي الملاعب التي تستضيف المباريات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

خامسًا: الإحباط الشديد والحالة النفسية والمعنوية التي يمر بها الفريق وجهازه الفني تستوجب أن تُصدر رابطة الأندية قرارها بتأجيل المباراة الأولى لحين الحصول على الموافقات النهائية لملعب ستاد هيئة قناة السويس أو الملعب البديل.

وأكد مجلس إدارة المصري في ختام بيانه، أن مبدأ اللعب على ستاد برج العرب يعد أمرًا غير مقبول ومرفوض شكلًا وموضوعًا.