تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد المنستيري في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي على ملامح تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الاتحاد المنستيري مساء اليوم السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على ستاد الأهلي we السلام.

الأهلي فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 في تونس، وبحاجة إلى نتيجة إيجابية في القاهرة من أجل حسم التأهل إلى دور المجموعات.

يشهد التشكيل المتوقع الاتجاه إلى الدفع بمحمد مجدي "أفشة" في مركز صانع الألعاب على حساب أحمد عبد القادر الذي لعب لقاء الذهاب.

ويستمر الاعتماد على برونو سافيو القادم من الدوري البوليفي إضافة إلى المهاجم الجديد شادي حسين.

وجاء التشكيل المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، محمود متولي (ياسر إبراهيم)، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

الوسط الهجومي: محمد مجدي "أفشة"، برونو سافيو، طاهر محمد طاهر.

المهاجم: شادي حسين