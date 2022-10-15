جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش.. ومهمة إفريقية للأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يشهد اليوم السبت عدة مواجهات قوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، في كرة القدم وكرة السلة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهى الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ويخوض نادي بيراميدز مواجهة أمام هلال الساحل السوداني، في إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية، بعدما حسم مواجهة الذهاب بهدفين دون رد.

وفي كرة السلة يلتقي الأهلي مع الكويت الكويتي في المباراة النهائية للبطولة العربية.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

1:30 مساءً.. ليستر سيتي وكريستال بالاس.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. فولهام وبورنموث.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

6:30 مساءً.. توتنهام هوتسبر وإيفرتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

دوري أبطال إفريقيا

6:00 مساءً.. الأهلي والاتحاد المنستيري.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

4:15 مساءً.. فالنسيا وإلتشي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

6:30 مساءً.. مايوركا وإشبيلية.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

9:00 مساءً.. أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

البطولة العربية للأندية لكرة السلة

6:00 مساءً.. الكويت الكويتي والأهلي.. القناة الناقلة: دبي الرياضية 2

الكونفدرالية

6:00 مساءً.. بيراميدز وهلال الساحل.

6:00 مساءً.. تورينو ويوفنتوس.

الدوري الألماني

3:30 مساءً.. فولفسبورج ومونشنجلادباخ.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3