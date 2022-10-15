الامارات | موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الأهلي المصري اليوم السبت مباراة هامة في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن استطاع الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "مصطفى بن جنات"، أحرزه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 93.

ويحتاج الأهلي إلى الخروج بنتيجة التعادل بأي نتيجة مستفيدًا بنتيجة الذهاب، أو تكرار الفوز مرة أخرى على ممثل تونس، وفي المقابل، ليس أمام الاتحاد المنستيري سوى الخروج بنتيجة الفوز بشرط تسجيل أكثر من هدف لخطف بطاقة التأهل من القاهرة.

وتلعب مباراة اليوم عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت القاهرة ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، وأكرم توفيق، وعلي معلول

فى الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: شادي حسين.