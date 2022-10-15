شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجرى تغييرات على تشكيل الزمالك أمام سموحة بسبب الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق مؤخرا مثل مصطفى شلبى ويوسف حسن وعمرو السيسى على أمل الإستعانة بهم فى لقاء سموحه فى ظل ضغط المباريات على القوام الأساسى للفريق وضرورة إراحتهم حتى لا يحدث لأحدهم إصابة فى منتصف الدورى تربط حسابات الجهاز الفنى .

لذا فمن المتوقع أن يجرى فيريرا بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق أمام سموحة بعد ظهور اللاعبين الجدد بمستوى جيد وتحديدا الثنائى مصطفى شلبى وعمرو السيسى اللذان وضعها لهما المدير الفنى برنامجا مكثفا للوصول لمعدل اللياقة البدنية الذى يؤديان من خلاله المباريات بشكل طبيعى خاصة وأنهما حصلا على راحة طويلة بعد انتهاء الموسم الماضى وعدم ارتباط أنديتها بأى مباريات رسمية أسوة بلاعبى الزمالك الذين لعبوا مباريات دور الـ64 من دورى أبطال أفريقيا ثم دور الـ32 وبطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودى التى أقيمت بقطر .

يدخل نادي الزمالك الدوري المصري لموسم 2022-2023 سعيا للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي، وللمرة الـ15 في تاريخه.

الزمالك يدخل الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي، بعد أن دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، في مقدمتهم الثلاثي الأجنبي السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا والمغربي زكريا الوردي