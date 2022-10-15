شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب كباتن الإسماعيلى قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "موسم جديد" ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بطموح وبروح عالية بعد تغيير دماء الفريق بإضافة لاعبين ذو خبرات عالية مع حماس الشباب الحالي.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أتم التعاقد مع 13 لاعبًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعة ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد كوكو.

وأرسل الدراويش قائمته الثانية مساء الإثنين الماضي والتى ضمت اللاعبين الجدد، وبهذا أصبح ترتيب قادة الفريق هذا الموسم على النحو التالي ..

* عمر الوحش .. أول مباراة خاضها كانت يوم 6 يونيه 2013 عندما فاز الإسماعيلى على الواسطى فى دور الـ 32 بكأس مصر 4 / صفر ” جون آنطوى 2 ومحمد حمص وعصام على “

* باهر المحمدى .. أول مباراة خاضها كانت يوم 11 يوليو 2015 عندما خسر الإسماعيلى من حرس الحدود ضمن منافسات الدورى العام صفر / 2 بالإسكندرية

* عماد حمدى .. أول مباراة خاضها كانت يوم 12 أغسطس 2015 عندما تعادل الإسماعيلى مع سموحه بربع نهائى كأس مصر 1 / 1 ( شوقى السعيد ) قبل أن يخسر الدراويش بضربات الترجيح 5 / 3

* محمد هاشم .. أول مباراة خاضها كانت يوم 18 مارس 2017 عندما فاز الإسماعيلى على النصر للتعدين ضمن منافسات الدورى العام 5 / 1 بأسوان ( دييجو كالديرون 2 وكريم بامبو 2 وحسنى عبد ربه )

* عبد الرحمن مجدي .. أول مباراة خاضها كانت يوم 23 سبتمبر 2017 عندما فاز الإسماعيلي على بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام 2 / صفر بأسيوط ” دييجو كالديرون 2 “