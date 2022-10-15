شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن اليوم عن قميصه الجديد استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت، مجلس إدارة النادي المصري، مؤتمراً صحفياً بأحد فنادق القاهرة، لتقديم القميص الجديد للفريق، وذلك استعداداً للموسم الجديد والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري، حيث يستعد النادي المصري لمواجهة نظيره سيراميكا في الجولة الأولى بمنافسات البطولة المحلية.

و أعلن النادي المصري، عن قائمة الموسم الجديد والتي ضمت 40 لاعباً، وجاءت قائمة المصري كالتالي: عصام ثروت ـ أحمد مسعود ـ محمود جاد ـ إيهاب العايدي ـ محمد شحاته ـ عماد الدين بوبكر ـ محمد دبش ـ فريد شوقي ـ كريم العراقي ـ عمرو موسى ـ عمرو مرعي ـ حسن علي ـ محمد عنتر ـ اسلام المزين ـ زياد فرج ـ محمد جريندو ـ إيزي إيميكا ـ مروان حمدي ـ عبد الرحيم دغموم ـ حسين السيد ـ إسلام عطية ـ إلياس الجلاصي ـ عمرو السعداوي ـ أحمد الشيخ ـ عمرو طارق ـ أنتوني أكبوتو ـ إسلام أبو سليمة ـ فرانج إيتوجا ـ أسامة الجزار، فيما تم وضع الثنائي، هيثم العيوني ومحمد بلح على قائمة الانتظار

.

واستأنف المصري تدريباته مساء الخميس الماضي استعداداً لأولى مواجهاته بالدوري أمام سيراميكا، حيث يرغب إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمصري، في تحقيق انطلاقة قوية بالبطولة خاصة بعد التدعيمات القوية التي أجراها المصري خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، بعد التعاقد مع 10 لاعبين.