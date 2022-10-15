شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة الجولة الثانية أمام هلال الساحل السودانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مباراة هامة عندما يلتقي مع هلال الساحل السوداني في السادسة مساء اليوم السبت، علي ستاد الدفاع الجوى في إياب دور الـ 23 من بطولة الكونفدرالية الافريقية، لحسم المتأهل لدور ال٣٢ الإضافي من البطولة، بعدما انتصر بيراميدز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

ويدير اللقاء طاقم حكام من المغرب بقيادة الحكم، نور الدين الجعفري، ويعاونه لحسن أزاجو المساعد الأول، وهشام أيت أبو، المساعد الثاني، والحكم الرابع عادل زاروك، ويراقب المباراة، السيد مازي زام علي من دولة زنزبار، ويتابع إجراءات تطبيق فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.

من جانبه تحدث اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، مع اللاعبين مطالبهم بضرورة التركيز في مباراة العودة وتأمين التأهل لدور الـ32 الاضافي، وعدم التهاون أو التخاذل والاعتماد علي الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، مشددًا علي ضرورة تحقيق الفوز علي الفريق السوداني بنتيجة كبيرة لتكون بمثابة رسالة تحذير لجميع فرق الكونفدرالية وكذلك فرق الدوري الذي سينطلق يوم الثلاثاء.

وحرص تاكيس جونياس علي معالجة الاخطاء التي وقع فيها لاعبوه في مباراة الذهاب وتحديدًا في الشق الهجومي وخاص بصناعة الأهداف، حيث أكد جونياس ان لاعبوه لم يقدموا المستوى المطلوب في صناعة الهجمات في مواجهة هلال الساحل السوداني في لقاء الذهاب وهو ما عمل علي تصحيحه قبل لقاء العودة.

ومن المتوقع آن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: وليد الكرتي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: محمود وادي.

علي الجانب الأخر، طلب المدير الفني لفريق هلال الساحل السوداني من فريقه عدم الاستسلام وبذل قصاري جهدهم علي آمل تعويض خسارة الذهاب وتحقيق نتيجة ايجابية قد تغيير خريطة التأهل، مؤكدًا ان كرة القدم لا تعرف المستحيل وكل شيء وارد طوال الـ 90 دقيقة.