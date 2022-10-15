شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق الملف الأفريقي استعدادا لبداية الدورى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك من اللاعبين غلق ملف دورى أبطال أفريقيا مؤقتا بعد خوض لقاء فلامبو البوروندى بالأمس والتركيز لبداية الدورى والتى يستهلها الفريق بمواجهة سموحه فى الجولة الأولى للمسابقة .

ويأمل فيريرا فى مواصلة الإنتصارات أملا فى تحقيق بطولة الدورى للعام الثالث على التوالى وهو ما لم يحققه الفريق الأبيض من قبل ، لذا فقد شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز فى الجولة الأولى للمسابقة أملا فى تصدر المنافسة من البداية ومواصلة المشوار الناجح حتى الوصول لخط النهاية .