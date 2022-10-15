شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى اليوم السبت 15 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السادسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الاتحاد المنستيرى على ملعب الاهلى والسلام في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلى والاتحاد المنستيرى

الأهلي عاد من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

نتائج الاهلى مع صافرة سيكازوى حكم المباراة

أسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري إلى الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول.

ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.

مشوار الاتحاد المنستيرى فى دوري الأبطال الأفريقى

الاتحاد المنستيرى تأهل لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0.

الأهلي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

أبرز اللاعبين فى صفوف الاتحاد المنستيرى

حصل الاتحاد المنستيرى على بطولتين خلال تاريخه بواقع كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.

ويعد يوسف العبدلي هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022، كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .