شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد النادى الاسماعيلى اليوم السبت جمعيته العمومية العادية طبقاً للمادة رقم 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للنادى.

يبدأ التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً علي النحو الوارد بلائحة النظام الاساسي للنادي، علي أن تبدأ مناقشة جدول الأعمال في تمام الساعه الخامسه مساءً.

وأعلن النادى أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، يتشرف بدعوة السادة الأعضاء العاملين والمسددين للإشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العمومية للنادي، وذلك اليوم السبت بمقر النادي الرئيسي للنظر فى جدول الأعمال.

وضرب الاسماعيلى موعداً مع الاهلى فى الجولة الإفتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان وسط حضور جماهيري يصل إلى 6 آلاف مشجع واتجاه أنظار كل محبي وعشاق الكرة المصرية.