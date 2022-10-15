شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين عرضي سوريا والأردن لمواجهة مصر وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بين عرضي سوريا والأردن لمواجهة منتخب مصر وديًا في نوفمبر على هامش المعسكر الذى طلبه البرتغالي روي فيتوريا ويتخلله ودية منتظرة أمام المنتخب البلجيكي والتي تحدد لها 18 نوفمبر المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة عرضين لمواجهة المنتخب الوطني وديًا الأول جاء من المنتخب الأردني في الأردن ثم يطير بعدها المنتخب للكويت لمواجهة بلجيكا، والثاني من المنتخب السوري في الكويت حيث يقيم المنتخب معسكره المقبل.

وينتظر اتحاد الكرة وصول البرتغالي روي فيتوريا من بلاده بعد قضاء أجازته لمناقشة العرضين واختيار أحدهما، خاصة أن المدرب البرتغالي يتمسك بخوض ودية ثانية بجانب ودية بلجيكا للوقوف على حالة اللاعبين قبل الدخول في مرحلة الجد باستئناف مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار 2024.