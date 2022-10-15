شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر وكالون فى إياب تمهيدى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وكالون إف سي، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي يقام في السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وكان فريق فيوتشر قد نجح في انتزاع فوزا ثمينا على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز فيوتشر بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب، مؤكدا على أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أي أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

وكشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر المدير الفني للفريق، من قيادة فيوتشر في مباراة كالون المرتقبة بالكونفدرالية، من أرض الملعب، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع: مازلنا نسابق الوقت لانهاء مسألة الرخصة التدريبية وقد نحسمها قبل مواجهة كالون ليقود علي ماهر الفريق من الملعب.

أضاف عبد الظاهر السقا متحدثاً عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركات الأفريقية: "قمنا بقيد 3 لاعبين فقط وهم، مهند لاشين، علي زعزع وأحمد يحيى، ولم نتمكن من قيد باقي الصفقات، وسيتم ضمهم إلى القائمة الأفريقية في أقرب فرصة مع فتح باب القيد الأفريقي".

وشارك الثلاثي علي زعزع، مهند لاشين وأحمد يحيى في مباراة الذهاب مع فيوتشر أمام كالون إف سي والتي فاز خلالها فيوتشر بهدفين نظيفين خارج الديار.