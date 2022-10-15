شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصارعة تطير اليوم إلى إسبانيا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم ،السبت، بعثة منتخب المصارعة إلى إسبانيا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 17 إلى 22 من الشهر الجارى ، ويرأس البعثة فى منافسات البطولة إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويرافق المنتخب فى منافسات بطولة العالم، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلا من أحمد فؤاد بغدودة، عماد أشرف أبو العطا ، سامى السيد سمرة ، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور.