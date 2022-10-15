شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى اليوم السبت 15 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الاتحاد المنستيرى في تمام السادسة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام في إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى وسط حضور جماهيرى يقارب العشرة الاف متفرج، ويسعى المارد الأحمر لحسم تأهله للدور التالى بالبطولة بشكل رسمي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلى والاتحاد المنستيرى

عاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

الأهلي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.