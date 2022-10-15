شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة مجموعات دورى الطائرة رجال و سيدات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر اليوم قرعة مجموعات الدورى الممتاز للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 للرجال والسيدات .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بالالتزام بالشروط العامة الواردة من وزارة القوى العامة بشأن تشغيل الأجانب من أجل استخراج تصريح عمل للمحترفين فى الأندية.

وجاء ذلك من أجل أن يتمكن الاتحاد من قيد اللاعبين والمدربين الأجانب.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، 15 أكتوبر الجارى آخر موعد للأندية لسداد جميع مطالبات الموسم الجديد المادية والخاصة بتسجيل اللاعبين.