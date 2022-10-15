شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام البطولة العربية لكرة السلة رجال بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم منافسات البطولة العربية لكرة السلة رجال والتى تقام بالكويت ، بمشاركة فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى من مصر.

وودع الاتحاد السكندري البطولة من دور ربع النهائي بالخسارة أمام الجهراء الكويتى.

فى المقابل صعد الأهلى لنصف النهائي بتحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى خاضها.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.