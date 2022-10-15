شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تمنع مشاركة لاعب عمره أقل من 15 سنة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت رابطة الأندية المحترفة مشاركة أي لاعب يقل عمره عن 15 عامًا مع الفريق الأول في الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر، وجاء ذلك وفقا للمادة رقم 30 من لائحة الموسم المقبل.

كما نصت المادة التالية لبند سن اللاعب وتحديدا المادة رقم 31 على ضرورة ارسال كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق، على أن تبدأ من الرقم "1"، بينما يرتدي اللاعبين المصعدين من الفئات السنية اخر رقم يحدد بقائمة الفريق الأول .

وفي ضوء ذلك يحتفظ كل لاعب بنفس رقم القميص طوال الموسم ولا يحق للاعب تغيير رقم القميص خلال الموسم ،كما يحق للنادي إعطاء رقم اللاعب المنتقل منه للاعب آخر منتقل اليه بعد اخطار رابطة الاندية.

كما منحت لائحة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، اللاعبين المعارين حق المشاركة ضد أنديتهم الأصلية، وذلك في محاولة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعدما اعتادت الأندية في السنوات الماضية على وضع بند يمنع لاعبها المعار من المشاركة أمامها.