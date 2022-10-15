شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى اليوم السبت 15 / 10 / 2022 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره اتحاد المنستيرى على ملعب الاهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 10 الاف متفرج.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري فى السادسة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ، وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

الأهلي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

حكم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري