الامارات | المنتخبات العربية تراهن على «الجمهور» لتسجيل مشاركة تاريخية في المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات العربية تراهن على «الجمهور» لتسجيل مشاركة تاريخية في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد كأس العالم 2022 الذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل مشاركة أربعة منتخبات عربية للمرة الثانية على التوالي في المونديال بتأهل كل من السعودية من قارة آسيا والمغرب وتونس من قارة إفريقيا إلى جانب البلد المضيف قطر، بعدما شهدت النسخة الماضية في روسيا 2018 تأهل أربعة منتخبات عربية للمرة الأولى وهي السعودية ومصر والمغرب وتونس.

وتراهن المنتخبات العربية على الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في ملاعب المونديال، خصوصاً مع إقامة الحدث العالمي للمرة الأولى في دولة عربية، ما يسهل من حضور الجمهور إلى المدرجات ويسهم في أن تشعر المنتخبات بأنها تلعب على أرضها.

وعقب المشاركة المخيبة في مونديال روسيا بخروج المنتخبات الأربعة من دور المجموعات، تأمل أن تسجل مشاركة تاريخية بأن تصل على أقل تقدير إلى دور الـ16، بعدما اقتصر أكبر إنجاز على تأهل المغرب في 1986 والسعودية في 1994، والجزائر في 2014 إلى ثمن النهائي، في المقابل شهدت جميع المشاركات الأخرى خروجاً مبكراً من الدور الأول.

وتملك السعودية وتونس والمغرب أعلى رصيد عربي في المشاركات بست مرات، إذ إن النسخة الأولى من مونديال 1930 في أوروغواي شهدت مشاركة 13 منتخباً وصولاً إلى 32 في فرنسا 1998، وسيرتفع إلى 48 في نسخة 2026.

وغالباً ما كانت المشاركة العربية توزع بين منتخب واحد (مصر في 1934، المغرب 1970، تونس 1978، الجزائر في 2010 و2014)، بينما شارك منتخبان في مونديال 1982 (الكويت والجزائر)، و1990 (مصر والإمارات)، و1994 (المغرب والسعودية)، و2002 (السعودية وتونس) و2006 (السعودية وتونس) وثلاثة في 1986 في المكسيك (المغرب، الجزائر، والعراق)، ومونديال 1998 فرنسا (المغرب، السعودية، وتونس).

نتائج لافتة

ومن بين جميع المشاركين العرب في كأس العالم، وحدها المغرب والسعودية والجزائر تخطت دور المجموعات، فخسر الأول بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف دون رد، والثانية أمام السويد بثلاثة أهداف مقابل هدف والثالثة بعد التمديد أمام ألمانيا بـ 2-1، وأحرز «المانشافت» اللقب لاحقاً.

وكان المنتخب التونسي أول الفائزين بين العرب على المكسيك 3-1 عام 1978، فيما تعد الجزائر والسعودية الأكثر تحقيقاً للانتصارات (3) والسعودية الأكثر خسارة (11) يليها المغرب وتونس (9).

وتُعدّ السعودية والمغرب الأكثر خوضاً للمباريات (16) ثم تونس (15) والجزائر (13)، فيما كان المغرب الأكثر تسجيلاً (14) مقابل 13 لكل من الجزائر وتونس، والسعودية الأكثر استقبالاً (39) أمام تونس (25) والمغرب (22).

ويحمل الجزائر أفضل معدل تهديفي (13 هدفاً في 13 مباراة)، أما أكبر سلسلة تأهل متتالية للسعودية بين 1994 و2006، فيما كانت أطول فترة غياب لمصر في 1934 و1990.

وباتت الجزائر أول منتخب عربي وإفريقي يسجّل أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد فوزها على كوريا الجنوبية 4-2 في 2014، كما كانت الأكثر تسجيلاً في نسخة واحدة (7) في 2014، ويُعدّ المغرب صاحب أكبر فارق بفوزه على أسكتلندا (3-صفر) في 1998 والسعودية صاحبة أسوأ خسارة أمام ألمانيا بثمانية أهداف دون رد في 2002.

مواجهات عربية

وشهدت النسخ الماضية من كأس العالم ثلاث مواجهات عربية والمفارقة أن المنتخب السعودي كان طرفاً في المواجهات الثلاث إذ فاز في الأولى على المغرب 2-1 في 1994 بهدفي سامي الجابر (7 من ركلة جزاء) وفؤاد أنور (45) مقابل هدف محمد الشاوش (26). وفي نسخة ألمانيا 2006، تعادل مع تونس 2-2 بهدفي ياسر القحطاني (57) وسامي الجابر (84)، مقابل هدفي زياد الجزيري (23) وراضي الجعايدي (90+2). وفي نسخة روسيا 2018، فاز على مصر 2-1 بهدفي سلمان الفرج (45+6 من ركلة جزاء) وسالم الدوسري (90+5)، مقابل هدف لمحمد صلاح (22).

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر السعودي سامي الجابر القائمة بإحرازه ثلاثة أهداف، أمام المغرب (1994)، جنوب أفريقيا (1998) وتونس (2006)، فيما سجل 10 لاعبين هدفين. كما أن الجابر هو العربي الوحيد الذي خاض مباريات في أربع نسخ في المونديال (بين 1994 و2006).

مباريات المنتخبات العربية:

- المجموعة الأولى:

20 نوفمبر: قطر والإكوادور

25 نوفمبر: قطر والسنغال

29 نوفمبر: هولندا وقطر

- المجموعة الثالثة:

22 نوفمبر: الأرجنتين والسعودية

26 نوفمبر: بولندا والسعودية

30 نوفمبر: السعودية والمكسيك

- المجموعة الرابعة:

22 نوفمبر: الدنمارك وتونس

26 نوفمبر: تونس وأستراليا

30 نوفمبر: تونس وفرنسا

- المجموعة السادسة:

23 نوفمبر: المغرب وكرواتيا

27 نوفمبر: بلجيكا والمغرب

1 ديسمبر: كندا والمغرب

المشاركات العربية في كأس العالم:

1930: لم يشارك أي منتخب.

1934: مصر

1938 و1950 و1954 و1958 و1962 و1966: لم يشارك أي منتخب.

1970: المغرب.

1974: لم يشارك أي منتخب.

1978: تونس.

1982: الكويت والجزائر.

1986: العراق والمغرب والجزائر.

1990: الإمارات ومصر.

1994: السعودية والمغرب.

1998: السعودية والمغرب وتونس.

2002: السعودية وتونس.

2006: السعودية وتونس.

2010: الجزائر.

2014: الجزائر.

2018: السعودية ومصر وتونس والمغرب.

2022: قطر والسعودية والمغرب وتونس.

تعد منتخبات المغرب وتونس والسعودية الأكثر مشاركة في ست نسخ، ثم الجزائر في أربع.