شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه وإحرازه هاتريك.. أحمد زيزو يتوج بلقب "فارس" مباراة الزمالك وفلامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمى لنادى الزمالك، النجم الدولي أحمد زيزو، أفضل لاعب و"فارس" مباراة فريقه أمام فلامبو البوروندي، التى أقيمت مساء الجمعة، وانتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، أحرز منها 3 أهداف "هاتريك" فى إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت حسابات نادي الزمالك عبر منصاته الرسمية على السوشيال ميديا: "هاتريك لزيزو يتوجه فارساً لمباراة الليلة".





وحقق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25 ، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 32، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثانى له والثالث لفريقه في الدقيقة 40، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك فى المباراة ، وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك.