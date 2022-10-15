شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى أمريكا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مباريات الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وحسمت مصر 5 مقاعد في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد تأهل كل من: نور الشربيني، علي فرج لاعب وادي دجلة، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس.

وجاءت مباريات المصريين في نصف النهائي كالتالي:

- نور الشربيني وجويل كينج

- نوران جوهر ونور الطيب

- علي فرج ومروان الشوربجي

- محمد الشوربجي ودييجو إلياس

ويترقب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة، العودة إلى صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، والمقرر الإعلان عنه يوم الاثنين المقبل، وذلك بعدما تراجع الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني.

وتأتي عودة علي فرج إلى الصدارة، بعد تأهله إلى دور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش المقامة حالياً، فيما ودع النيوزيلاندي بول كول المصنف الأول عالمياً منافسات البطولة، من الدور ربع النهائي بعد خسارته على يد الانجليزي محمد الشوربجي.