شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الموسم الجديد ينتهى 30 يونيو واستقدام حكام أجانب بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن جدول الدوري سوف يتم الإعلان عنه كاملا يوم الإثنين المقبل، مشيراً إلى أن الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري سينتهى في 30 يونيو المقبل، وذلك لم يحدث طوال السنوات الأخيرة الماضية، على أن ينتهي الموسم بعد المقبل في مايو 2024.

وقال دياب خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2": "سنخوض من ثلاث إلى أربع جولات خلال إقامة كاس العالم وهذه خطوة على الطريق الصحيح من أجل تصحيح مسار الكرة المصرية، وهناك تنسيق دائم بين الرابطة ولجنة الحكام واتحاد الكرة وكلنا ثقة في الحكم المصري وهدفنا تطوير التحكيم".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة: "طلب استقدام حكام أجانب مفتوح لكل الأندية ولكن بضوابط ومعايير محددة وبطولة كأس الرابطة لاقت قبولا كبيرا لدى الجميع، وسيكون نظام البطولة هذا العام مختلف وسيتم الاحتفاظ بنفس شكل درع الدورى مع تطويره".

وتحدث دياب عن ملعب النادى المصرى مؤكداً أن الرابطة تمثل الأندية وتعلم قيمة النادى البورسعيدى وعشق جماهيره له، لافتاً إلى أن اختيار الملعب يحتاج إلى موافقة واشتراطات أمنية، وتكون من اختصاص النادى لافتاً إلى أنه في تنسيق دائم مع كامل أبو على رئيس النادى المصرى البورسعيدي.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترف أنه لم يتم الموافقة أمنياً على اختيار استاد هيئة قناة السويس ملعباً للنادى المصرى، مشيراً إلى أنهم ليسوا ضد النادى المصرى بل يوجد بينهم شريف صالح ممثلاً للنادى، مشيراً إلى أن الموافقة الأمنية الوحيدة التي تمت موافاتهم بها هي استضافة برج العرب لمبارياتهم في الموسم الجديد من الدورى، موضحاً أنه لو تم إرسال موافقات أمنية لأى ملعب آخر سيتم تغيير استاد النادى المصرى.