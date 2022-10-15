شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم الصفقات الجديدة فى مؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عقد مؤتمر صحفي في الحادية عشرة صباح غد الأحد بصالة حسن حلمى لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان الزمالك تعاقد مع كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري، ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.