شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: توقعت رحيل شلبى عن إنبى والتدعيمات الجديدة إضافة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إنه توقع رحيل مصطفى شلبى عن الفريق البترولى، مؤكداً أنه لم يشركه في المباريات الودية التي خاضها خلال معسكر الإعداد تحسباً لرحيله وهو الأمر الذى حدث بالفعل.

وأضاف كشرى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "التدعيمات الأخيرة أضافت للفريق قوة وكانت على حجم مستوى نادى إنبي وأتوقع أن تضيف للفريق".

وتابع المدير الفني لـ إنبى: "إن شاء الله الفترة القادمة نستطيع تعويض من رحل عن الفريق خصوصاً أنه عناصر قوية والتعاقد مع ميهوب وبيكلى وتراوري سيقوى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد".