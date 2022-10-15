شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: توقعت رحيل شلبى عن إنبى والتدعيمات الجديدة إضافة للفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إنه توقع رحيل مصطفى شلبى عن الفريق البترولى، مؤكداً أنه لم يشركه في المباريات الودية التي خاضها خلال معسكر الإعداد تحسباً لرحيله وهو الأمر الذى حدث بالفعل.
وأضاف كشرى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "التدعيمات الأخيرة أضافت للفريق قوة وكانت على حجم مستوى نادى إنبي وأتوقع أن تضيف للفريق".
وتابع المدير الفني لـ إنبى: "إن شاء الله الفترة القادمة نستطيع تعويض من رحل عن الفريق خصوصاً أنه عناصر قوية والتعاقد مع ميهوب وبيكلى وتراوري سيقوى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد".
وفى سياق متصل وضع أحمد كشرى برنامجا تأهيليا مكثفا للصفقات الجديدة التي تعاقده معها النادى البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أُغلقت أول الأمس الإثنين لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من الدورى المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.
وتعاقد إنبى مع 19 صفقة هم: أحمد أمين أوفا، إيريك تراوي، أحمد صبيحة، أحمد خليل كالوشا، صلاح زايد، سيف الخشاب، علي أبوطالب، أحمد عيد، ناصر مودي، رمضان مصطفى، عماد ميهوب، التونسي مروان صحراوي، التونسي رفيق كابو، الصربي ديجان ميليج، محمد عبد العاطي، عماد ميهو، كريم الطيب، شميلس بيكلي، ومهاب أشرف.
ويسعى كشري للوقوف على مستوى الصفقات الجديدة من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق البترولى الذى ينوى به المدرب خوض المباريات في الموسم الجديد لا سيما أن عدد الوافدين الجدد وصل إلى 19 لاعباً.