شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصرى يتساءل: من أين جاءت الرابطة ببرج العرب لاختياره ملعبا لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رجب عبد القادر، نائب رئيس نادى المصرى البورسعيدى، سؤالاً إلى مسئولي رابطة الأندية المحترفة استفسر فيه عن سبب اختيار برج العرب ملعباً أساسياً للفريق البورسعيدى في الموسم الجديد، المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وقال عبد القادر خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق إن ملعب المصرى الأساسي في الدورى هو هيئة قناة السويس، موضحاً أن استاد برج العرب لم يكن ضمن اختياراتهم لخوض مباريات الدورى عليه.

وكشف نائب رئيس المصرى أنهم وضعوا استاد السويس الجديد كملعب احتياطي بعد هيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن دورهم يقتصر فقط على إرسال التعاقد مع الملعب المتفق عليه"، متابعاً: "كان على رابطة الأندية الرجوع إلينا في مسألة الملعب ومن أين جاء خوض المباريات على ملعب برج العرب".

واختتم عبد القادر:"أرسلنا خطاباً لرابطة الأندية نتساءل فيه من أين جاءت مباريات النادى على ملعب برج العرب ولم يأتي إلينا رد".