ملف الخليج 365.. الزمالك يتأهل لمجموعات دوري الأبطال.. وقائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الجمعة العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة فلامبو، كما أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الجمعة أبرز الأحداث الرياضية:

كلوب يتحدث عن.. مركز يساعد صلاح على التهديف.. وسر خطورة هالاند

شباب بلوزداد يتخطى عقبة دجوليبا المالي ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

كرة سلة.. الكويت يضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي البطولة العربية

رسميًا.. الإسباني ديفيد ديفيز مدربًا لرجال الأهلي لليد

صنداونز الجنوب يتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. مانشستر سيتي يُعلن تجديد عقد فودين حتى عام 2027

هاتريك زيزو يؤمن عبور الزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

رسميًا.. الزمالك يعلن الصفقة التاسعة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا

بعد مباراة مثيرة.. الأهلي يتأهل لنهائي البطولة العربية للسلة بالفوز على كاظمة الكويتي