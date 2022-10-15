رابطة الأندية ترد على المصري بشأن أزمة الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن النادي المصري لم يحصل على الموافقة من جانب الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الساحلي على ملعب "هيئة قناة السويس".

وأضاف دياب في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من يوم الجمعة :"المصري لم يتم الموافقة على طلبه بإقامة مبارياته على ملعب هيئة السويس".

وواصل :"هناك تنسيق مع كامل أبو علي (رئيس النادي المصري) وتلقينا طلبًا من النادي المصري بطلبه اللعب على ملعب السويس الجديد لكن ننتظر الموافقة".

وأوضح :"إذا لم نحصل على الموافقة بإقامة مباريات المصري على ملعب السويس سيلعب في ملعب برج العرب".

وأنهى :"من المتوقع معرفة قرار النادي المصري بشأن ملعبه للموسم الجديد خلال 48 ساعة".

وكان رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أعلن عدم اختيار ناديه ملعب "برج العرب" استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023. طالع التفاصيل

جدير بالذكر أن النادي المصري سيلعب ضد سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الأسبوع الأول بمسابقة دوري We المصري.