المصري: رابطة الأندية فرضت علينا برج العرب رغم أنه لم يكن ضمن خياراتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح رجب عبدالقادر نائب رئيس المصري البورسعيدي، أن ناديه لم يقم باختيار ملعب برج العرب من أجل إقامة مباريات الموسم المقبل عليه.

وكانت رابطة الأندية أعلنت أن ملعب برج العرب، سيستضيف مباريات الفريق البورسعيدي، والذي يرفض مسؤولوه خوض المباريات عليه مرة أخرى.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" قال نائب رئيس المصري: "قمنا بتحديد ملعب هيئة قناة السويس، كملعب رئيسي لنا، وأرسلنا أيضًا توصية بملعب السويس الجديد، ليكون الملعب الجديد، حال عدم الموافقة على ملعب قناة السويس".

وأضاف: "فوجئنا باختيار ملعب برج العرب لخوض مبارياتنا عليه، خاصة وأنه لم يكن ضمن اختياراتنا من الأساس، ولا أعلم على أي أساس تم اختياره وفرضه علينا".

وأكمل: "التكلفة المادية لخوض المباريات على ملعب برج العرب باهظة للغاية بالنسبة إلينا، كما أننا قد أتممنا الاتفاق بالفعل على لعب مبارياتنا على ملعب هيئة قناة السويس، وأرسلنا العقد المبرم بيننا وبين إدارة الملعب، لرابطة الأندية بالفعل".

وختم نائب رئيس المصري تصريحاته قائلًا: "خاطبنا رابطة الأندية بالفعل للاستفسار منها لماذا تم اختيار ملعب برج العرب، رغم أنه لم يكن ضمن خياراتنا من الأساس".

وجاء رد رابطة الأندية، بأن الموافقة الأمنية هي من كانت سببًا في اختيار ملعب برج العرب لخوض مباريات المصري عليه، مضيفة إلى أن الأمر لا يزال قائمًا، ومن الممكن تغيير الملعب حال موافقة الأمن على إقامة مباريات المصري، بملعب قناة السويس، أو ملعب السويس الجديد.