شباب بلوزداد يتخطى عقبة دجوليبا المالي ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، الفوز على نظيره دجوليبا المالي، بنتيجة هدفين دون رد، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الجزائري قد خسر مواجهة الذهاب بنتيجة 1-2، ليتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

وفي وقت سابق، حجز ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي، أول مقعدين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعبر فريق صنداونز فوزا عقبة لاباس بطل سيشيل بنتيجة 8-1، بعدما كان قد فاز في الذهاب بنتيجة 7-0.

وخطف بترو أتليتكو بطاقة العبور لدور المجموعات بعد الفوز على كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي بنتيجة هدف دون رد.