لاعب الزمالك: ننافس على جميع البطولات.. ولن أتحدث عن مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعرب يوسف أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك عن سعادته بفوز فريقه على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما هزم فلامبو بنتيجة 1-0 ذهابًا، و5-1 إيابًا.

وقال نبيه في تصريحاته عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "الفريق كان يركز على الفوز من أجل التأهل، والزمالك ينافس على كل بطولة يخوضها، وخاصة بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "فيريرا مدرب كبير وكل الصفقات جاءت لدعم للزمالك في الفترة المقبلة، والجميع تابع زكريا الوردي وإبراهيما نداي و مصطفى الزناري وهناك تركيز من الجميع في الفترة الحالية".

واستكمل: "لن نتحدث عن مباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، خاصة وأن الفريق أمامه مباراتين في الدوري ولابد من التركيز فيهما".

واختتم اللاعب حديثه قائلا: "جميع الأندية دعمت صفوفها بشكل قوي، والدوري سيكون صعب في الموسم الجديد، ونركز في كل بطولة من أجل حصد الدوري من جديد والكأس وبطولة دوري أبطال إفريقيا".