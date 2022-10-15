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الامارات | مهرجان تحدي الجوجيتسو ينطلق في أبوظبي اليوم

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان تحدي الجوجيتسو ينطلق في أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، النسخة الرابعة من مهرجان التحدي للجوجيتسو، والتي تتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً)، في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد ، بمشاركة مئات من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وحظيت النسخ الثلاث الأولى من المهرجان هذا العام بنجاح استثنائي، وإقبال كبير من الأسر والعائلات ومحبي وعشاق تلك ، فيما عبّر الأهالي وأولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم بهذه البطولة المتميزة، وفرحتهم بالمشاركة في مناسبات يشهدون من خلالها تفوق أبنائهم وصعودهم منصات التتويج، وتلقيهم الميداليات والتشجيع لأدائهم وشجاعتهم على البساط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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