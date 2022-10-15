الامارات | البرتغالي سواريز خامس حكم أجنبي يظهر في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الحكم البرتغالي أرتور سواريز دياز الذي سيدير مباراة العين والوحدة، اليوم، على استاد هزاع بن زايد في العين ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، خامس حكم أجنبي يدير مباريات في البطولة بعدما شهد دوري الموسم الماضي ظهور الصافرة الأجنبية أربع مرات.

وبدأ سواريز «43 عاماً» مشواره مع التحكيم في 2010، وقاد العديد من المباريات الدولية كان أبرزها أخيراً مباراة فريقي كوبنهاغن الدنماركي ومانشستر سيتي الإنجليزي التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن دوري أبطال أوروبا، وكان سواريز ضمن حكام الفيديو المساعدين الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس العالم الماضية في روسيا 2018. ويساعد الحكم البرتغالي كل من روي باربوسا وباولو سواريز وتياغو مارتنيز حكم فيديو ومحمد عبيد حكم فيديو مساعداً وعيسى درويش حكماً رابعاً. وتبلغ كلفة طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة بدوري المحترفين 170 ألف درهم.

وبناء على القرار الذي أصدره اتحاد الكرة في هذا الخصوص فإنه يحق لكل فريق في دوري المحترفين الاستعانة بحكام أجانب في أربع مباريات.