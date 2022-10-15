الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة مصر اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، المحطة الـ12 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ29. وتُقام سلسلة السباقات بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي الأصيل والمساهمة بدعم خطط الحفاظ على مسيرته التاريخية انسجاماً مع رؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشهد المهرجان مشاركة 57 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية التي أعلنت جاهزيتها للتحدي، والتنافس على ألقاب سبعة أشواط بقيمة جوائز تصل إلى 590 ألف جنيه مصري، بما يدعم ترسيخ الرسالة السامية لسلسلة السباقات وأهدافها الثرية الداعمة لملاك ومربي الخيل بدول العالم كافة، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومصر والمسيرة الريادية المزدهرة في النواحي كافة ومن بينها المشهد الرياضي. وتنطلق السباقات بالشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية المولودة في مصر، وذلك لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة ثمانية خيول، في حين يُقام الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية (الرابحة سباق فأكثر)، لمسافة 1400 متر، بمشاركة سبعة خيول. ويشهد الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة، وذلك لمسافة 1400 متر، بمشاركة سبعة خيول. ويُقام الشوط الرابع على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً فأكثر لمسافة 1400 متر، بمشاركة ثمانية خيول.

ويُقام الشوط الخامس على كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، بمشاركة سبعة خيول، ويشهد الشوط السادس الذي يُقام لمسافة 1400 متر، مشاركة 10 خيول على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة، بينما يسدل الستار على مهرجان المحطة الـ12 بالشوط السابع الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً وسباقين، وسط منافسة 10 خيول.

وقال مطر الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في تصريح صحافي: «تحظى محطة مصر بمكانة مميزة في أجندتنا، ويترقبها جميع ملاك الخيل الذين يؤكدون في كل عام ضرورة تنظيم الحدث لدوره الكبير في تحقيق التطور والرفعة لسباقات الخيل في مصر، ونحن فخورون بالوجود في مصر الشقيقة، إيماناً برسالة الكأس الغالية وأهميتها في توفير كل مقومات النجاح والتطور ودعم مسيرتهم وتعزيز مشاركتهم في سباقاتنا للعام السابع على التوالي».

يحتضن ميدان نادي الجزيرة في القاهرة السباقات بقيمة جوائز تصل إلى 590 ألف جنيه مصري.