الامارات | صدارة «الصقور» في أمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الإمارات (الصقور)، صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، على الرغم من تعادله مع ضيفه الفجيرة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة. وفي مباراة ثانية تعادل الجزيرة الحمراء و«سيتي» 2-2. ويتصدر فريق الإمارات ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة الحمراء «الوصيف».