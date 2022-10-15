الامارات | صدارة «الصقور» في أمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة «الصقور» في أمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الإمارات (الصقور)، صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، على الرغم من تعادله مع ضيفه الفجيرة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة. وفي مباراة ثانية تعادل الجزيرة الحمراء و«سيتي» 2-2. ويتصدر فريق الإمارات ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الجزيرة الحمراء «الوصيف».
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