شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة استاد القاهرة: نستعد للقاء الزمالك وسيراميكا ولم نتلق خطابات رسمية لرش الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، إنهم يستعدون لاستقبال مباراة الزمالك وسيراميكا في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، مشيراً إلى أن استاد القاهرة يتمكن من استيعاب أكثر من 5 مباريات في الأسبوع.

وأضاف عبد الوهاب خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق، أن سيراميكا والبنك الأهلى والزمالك سيخوضون مبارياتهم على استاد القاهرة في الموسم الجديد.

وأكد رئيس هيئة استاد القاهرة أن رش الملعب قبل المباراة يرجع إلى أسباب فنية، لافتاً إلى أن معظم الأندية ترفض هذا الأمر لأنه يحتاج إلى بذل مجهود بدنى عال، موضحاً أن الهيئة لم تتلق أى مخاطبات رسمية لرش الملعب.

فى سياق مختلف رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة عقب الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز دون الحصول على راحة.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.