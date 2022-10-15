شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: سامسون يشبه "شامشون الجبار".. وجيل الزمالك الحالى يحلم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام فلامبو الرواندي بدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد وصول الفريق لمرحلة كبيرة من التطور مع البرتغالي فيريرا.

وأوضح طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس، أن الوافد الجديد سامسون أكينيولا يشبه شمشون الجبار، مؤكدا أنه صفقة مميزة وستضيف للفريق في الفترة المقبلة.

وواصل طارق يحيى: "الجيل الحالي في الزمالك يحلم بالتتويج بدوري أبطال أإفريقيا الغائب عن النادي منذ 20 سنة، خاصة بعد حصد بطولتي الدوري والكأس وتقديم مباريات كبيرة، وفيريرا يحافظ على نجاحاته منذ الولاية الولى".

وأتم تصريحاته: "جماهير الزمالك سعيدة بالمستويات التي يقدمها الفريق، خاصة أن فيريرا نجح في صناعة قوام قوي على صعيد التشكيل الأساسي أو البدلاء، واللاعبون لديهم إصرار كبير على حصد العديد من البطولات".