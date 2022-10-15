شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 /10 / 2022 ، العديد من الاخبار الرياضية منها، الاهلي مع الإسماعيلي و الزمالك مع سموحه يوم 19 أكتوبر في الجولة الأولى للدوري ، و الأبيض يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يهزم فلامبو بخماسية فى ليلة تألق زيزو

حقق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .

تعرف على مواعيد الجولة الأولى من الدوري.. ضربة البداية أسوان والاتحاد 18 أكتوبر

يخوض فريقي الاهلي والزمالك ضربة البداية في الدوري المصري هذا الموسم يوم 19 أكتوبر الجاري، بحسب مصادر في رابطة الأندية.

الزمالك يواجه سموحة 19 أكتوبر بإستاد المقاولون العرب فى الجولة الاولى للدورى

تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الزمالك ز سموحه في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023 ، حيث تنطلق مباراة الزمالك و سموحه في السابعة مساءً بإستاد المقاولون العرب.

الإسماعيلي و الأهلي 19 أكتوبر بإستاد برج العرب

تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الإسماعيلي و الأهلي في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023.

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد ‏الأهلي ‏و السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

أحمد فتوح يحمل شارة قيادة الزمالك أمام فلامبو البوروندى.. فيديو

حمل أحمد فتوح لاعب الزمالك، شارة قيادة فريقه فى مواجهة فلامبو البوروندى التي تجمعهما حاليا على ستاد برج العرب، في إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، وانطلقت المباراة بعد أن صافح فتوح قائد الفريق البوروندى وتبادلا شعار نادى كل منهما، يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

الأهلى يفوز على كاظمة الكويتى ويصعد لنهائي البطولة العربية للسلة

تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره كاظمة الكويتى بنتيجة 95/91فى نصف نهائي البطولة العربية التى تقام بالكويت، ليتأهل إلي الدور النهائي والمنافسة على اللقب العربى.

أحمد فوزي مدربا لحراس مرمى أسوان في الموسم الجديد

تعاقد مسئولو نادي أسوان مع أحمد فوزي حارس مرمى الكرة المصرية السابق، لينضم للجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في منصب مدرب الحراس استعدادا لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر انطلاقها 18 اكتوبر الجاري.

21 أكتوبر انطلاق دورى مرتبط السلة رجال

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل يوم 21 أكتوبر موعدا لانطلاق بطولة الدورى المرتبط رجال، على أن يقام بنظام الدورتين المجمعتين.

الكومى يكشف سبب تمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى

حرص المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، على توضيح بعض الأمور فى تجديد عقد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الأول.