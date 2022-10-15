شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: ميزانية الفريق هذا الموسم 140 مليون جنيه وأعلى عقد للاعبين 2 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، المشرف على نادى المقاولون العرب، أن ميزانية الفريق الكروي الأول هذا الموسم 140 مليون جنيه، موضحا أن أعلى لاعب في الفريق في الموسم الجديد يحصل على 2 مليون جنيه في الموسم.

وأوضح عادل فتحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس، أن شوقي غريب قدم مباريات مميزة ومستويات كبيرة في الأمتار الأخيرة بالموسم الماضي وأنقذ الفريق من الهبوط.

وواصل المشرف على الكرة بالمقاولون: "لدينا قطاع ناشئين مميز وصفقاتنا كانت في ضوء الاحتياجات، وسيحصل الشباب على فرصة في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته: "أنتهز هذه الفرصة لتوجيه التحية والعرفان للنجم محمد صلاح ابن المقاولون العرب بمناسبة أسرع هاتريك في دوري الأبطال".