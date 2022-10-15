شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح بعد حمله شارة قيادة الزمالك لأول مرة: شرف كبير ووسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، عن فخره وسعادته الكبيرة بحمل شارة قيادة فريقه لأول مرة، خلال لقاء فلامبو البوروندى، التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، مساء الجمعة، في إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أنها شرف كبير ووسام دائم على صدره.

وقال فتوح، عبر حسابه على إنستجرام: "فخور بارتدائي شارة كابتن نادي الزمالك لأول مرة، شرف كبير ووسام دائم هيكون على صدري".





وحمل أحمد فتوح لاعب الزمالك، شارة قيادة فريقه فى مواجهة فلامبو البوروندى، التي أقيمت على استاد برج العرب، في إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، وانطلقت المباراة بعد أن صافح فتوح قائد الفريق البوروندى وتبادلا شعار نادى كل منهما.

وحقق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف، تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثانى للأبيض في الدقيقة 32، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثانى له والثالث لفريقه في الدقيقة 40، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك فى المباراة وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك.