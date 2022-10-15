شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 14 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 /10 / 2022 ، العديد من الاخبار الرياضية منها، الاهلي مع الإسماعيلي و الزمالك مع سموحه يوم 19 أكتوبر في الجولة الأولى للدوري.

الزمالك يهزم فلامبو بخماسية فى ليلة تألق زيزو

حقق الزمالك فوزا سهلا على فلامبو البوروندى بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .

تعرف على مواعيد الجولة الأولى من الدوري.. ضربة البداية أسوان والاتحاد 18 أكتوبر

يخوض فريقي الاهلي والزمالك ضربة البداية في الدوري المصري هذا الموسم يوم 19 أكتوبر الجاري، بحسب مصادر في رابطة الأندية.

الزمالك يواجه سموحة 19 أكتوبر بإستاد المقاولون العرب فى الجولة الاولى للدورى

تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الزمالك ز سموحه في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023 ، حيث تنطلق مباراة الزمالك و سموحه في السابعة مساءً بإستاد المقاولون العرب.

الإسماعيلي و الأهلي 19 أكتوبر بإستاد برج العرب

تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الإسماعيلي و الأهلي في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023.

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد ‏الأهلي ‏و السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

الأهلى يفوز على كاظمة الكويتى ويصعد لنهائي البطولة العربية للسلة

تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره كاظمة الكويتى بنتيجة 95/91فى نصف نهائي البطولة العربية التى تقام بالكويت، ليتأهل إلي الدور النهائي والمنافسة على اللقب العربى.

الكومى يكشف سبب تمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى

حرص المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، على توضيح بعض الأمور فى تجديد عقد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الأول.