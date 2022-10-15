شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 14-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 14-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها إعلان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد ‏الأهلي ‏و السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

قام السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى بمنح محمد شريف مهاجم الفريق تعليمات ومهام خاصة خلال التدريبات الأخيرة من أجل إستعادة موقعه فى خط هجوم المارد الاحمر بداية من مواجهة الاتحاد المنستيرى المقرر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بعدما غاب اللاعب عن التشكيل الاساسى فى مباراة الذهاب التى فاز بها الاهلى بهدف دون رد واكتفى بالمشاركة كبديل فى الشوط الثانى.

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، عن التعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري لكرة اليد، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي.

تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الإسماعيلي و الأهلي في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد ‏الأهلي ‏و السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها السادسة مساء غد السبت، على استاد الأهلي ‏و السلام، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

الأهلى يفوز على كاظمة الكويتى ويصعد لنهائي البطولة العربية للسلة تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره كاظمة الكويتى بنتيجة 95/91فى نصف نهائي البطولة العربية التى تقام بالكويت، ليتأهل إلي الدور النهائي والمنافسة على اللقب العربى. يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الساعات المقبلة حينما يواجه إتحاد المنستيري التونسي بالقاهرة وهي المباراة التى يترقبها جمهور المارد الأحمر من أجل حسم التأهل الرسمي لدور المجموعات في البطولة القارية.

فرض البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي نفسه على سطح الأحداث الكروية بعدما قدم عرضاً جيداً في أول ظهور رسمي له مع المارد الأحمر حيث تألق في مباراة إتحاد المنستيري التونسي بملعب الأخير في دوري الأبطال.

استضاف مقر النادي الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والاتحاد المنستيري التونسي التي تجمع الفريقين غدًا السبت في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف الثنائي محمد محمود وزياد طارق من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد الانتهاء من مباراته ضد اتحاد المنستيري التونسي غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يعكف مسئولو النادي الأهلي على حل أزمة إيقاف محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بسبب الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك، حيث يترقب مسئولو القلعة الحمراء توفير المبلغ وسداد قيمة الغرامة حتى يكون اللاعب متاحا للمشاركة في المباريات رفقة الأهلي في مباريات الدوري الذي يستهله الفريق الأحمر بمواجهة الإسماعيلي.