شكرا لقرائتكم خبر عن الشكوك تحوم حول موقف نجم بايرن ميونخ حول اللحاق بمواجهة برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن المدافع الدولي لوكاس هرنانديز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني قد يغيب عن مواجهة الفريق القادمة أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأوضحت الصحيفة أن اللاعب ما زال متأثرًا بإصابته فى عضلة الفخد، والذي يعاني منها منذ مباراة الفريقين فى الجولة الثانية من منافسات البطولة.

كما أضافت أن الأمور قد تزداد سوءًا بالنسبة للاعب، والذي لم يتحدد موقفه أيضًا من المشاركة فى كأس العالم القادم من عدمه، خاصة أن درجة إستجابة اللاعب للتعافي من الإصابة ما زالت ضعيفة، الأمر الذي قد يزيد من عدد غيايات لاعبي الديوك الفرنسية فى كأس العالم المقبل، فى ظل إبتعاد كانتي وبوجبا نجمي وسط الفريق عن الصورة بعض الشئ.



وكيل أعمال اللاعب يكشف موعد عودته!

ومن جانبه أكد وكيل أعمال اللاعب لوكاس هرنانديز، بأن اللاعب سيكون متاحًا بشكل كبير لمباريات كأس العالم القادم، مؤكدًا أنه يتابع حالة اللاعب بإستمرار مع الجهاز الطبي للبايرن، مشيرًا إلى أن عودة اللاعب ستكون بأقصي تقدير فى نهاية الشهر الجاري.



إعتراف هرنانديز بضربة جزاء ديمبلي!

وكان اللاعب قد سبق له بأن أعترف بأحقية برشلونة فى ضربة جزاء خلال مباراة الفريقين فى الجولة الثانية على أليانز أرينا، والذي نجح فيه اللاعب من تسجيل الهدف الأول للفريق برأسية متقنة، فى المباراة التي أنتهت بفوز البايرن بثنائية نظيفة.