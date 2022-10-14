«مليون جنيه هدية من أخوك الصغير».. مشجع يدعم كهربا لدفع غرامة الزمالك.. ولاعب الأهلي يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة من أحد المشجعين؛ لدعمه في دفع الغرامة المقرر عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح نادي الزمالك.

وكان الزمالك قد حصل على حكم نهائي ضد محمود كهربا بإيقافه 6 أشهر، بقرار من "فيفا"، بعد الشكوى التي قدمها النادي الأبيض للحصول على قيمة الغرامة.

ووقعت المحكمة الرياضية غرامة ضد كهربا لصالح الزمالك تبلغ قيمتها 2 مليون و400 ألف دولار، وفي حالة سدادها سيتم إلغاء الإيقاف على الفور.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كتب المشجع لكهربا: "ممكن أطلب منك ويارب تقبله مني .. ممكن اقف جمب حضرتك في الغرامه واقدملك مليون جنيه هديه من اخوك الصغير لاني بحبك في الله ونفسي اشوفك ترجع وتكسر الدنيا من تاني وتبقي مرتاح البال".

ورد كهربا علي المشجع قائلاً له: "كلامك وحبك ليا ودعمك بفلوس الدنياوايمانك بيا وصل من كلامك ودعواتك ليا وانا مش محتاج من الدنيا غير حبكم وعمكم ليا".

يشار إلى أن الأهلي أعلن عن تعاقده مع محمود كهربا في ديسمبر 2019 لمدة 4 سنوات ونصف.