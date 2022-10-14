كلوب يكشف طريقة إيقاف هالاند في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن خطته الخاصة لإيقاف هداف الدوري الإنجليزي، النرويجي إيرلنج هالاند، وذلك خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، في قمة "البريميرليج".

وسُئل كلوب حول خطته لإيقاف هالاند خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأحد، وإن كان سيخصص المدافع الهولندي المخضرم فيرجل فان دايك لمراقبة هداف الدوري الإنجليزي.

ورداً على السؤال، قال كلوب: "ليس الأمر كذلك فهالاند لن يتجه نحو فان دايك كل مرة، هناك مدافع آخر في منطقة الجزاء، وهو على الأغلب سيختار المدافع الثاني وقتها"، وهي إشارة إلى أن هالاند سيستهدف المدافع الكاميروني جويل ماتيب، الأقل سرعة وخبرة من فان دايك.

وأضاف المدرب الألماني: "هالاند لا يصدق. هو وحش كامل. ليس من الممكن أن نقوم بمراقبة هالاند فقط، فإذا عيّنا لاعبين لمراقبته عن قرب، سيفتح هذا المجال للاعبين عالميين آخرين في الملعب للتسجيل وفعل ما يشاؤون".

وتابع: "هالاند هو أفضل مهاجم في العالم حاليا، وسأكون حريصا على ألا تصله كرات كثيرة من لاعبي الوسط".

كما رفض كلوب فكرة المراقبة اللصيقة لهالاند خلال اللقاء، لأنها تفتح المساحات للاعبين الآخرين، مشدداً على ضرورة قطع الكرات قبل وصولها لهالاند.

وبذلك، يكون كلوب قد كشف أن دفاعه سيعتمد على التمركز الدقيق، ومحاولة تضييق المساحات بين الوسط والدفاع، حتى لا يتسنى للاعبي الوسط إيجاد "ممرات التمرير" لهالاند بسهولة.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد المقبل، في قمة تأتي في وقت سيء لليفربول، الذي يجلس بالمركز العاشر بالدوري.