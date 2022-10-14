«هاتريك» زيزو.. الزمالك يفوز بخماسية على فلامبو ويتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل الزمالك رسمياً إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد فوزه على فريق فلامبو البوروندي بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أحرز أهداف الزمالك كل من أحمد سيد زيزو "هاتريك" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة هدف في الدقائق 4،32،40،81،93، فيما جاء هدف فلامبو الوحيد عن طريق اللاعب ليونارد جاكوايا في الدقيقة 25.

وكرر الزمالك فوزه على الفريق البورندي بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة 1-0.

وبهذه النتيجة، يلحق الزمالك بصن داونز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي بدور المجموعات لدوري الأبطال.